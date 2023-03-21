Описание

Код товара: 131345

тип объектива - телеобъектив

фокусное расстояние - переменное

байонет - Nikon F

мин. фокусное расстояние - 50 мм

макс. фокусное расстояние - 150 мм

диафрагма - f/2.8

автоматическая фокусировка - есть

стабилизатор изображения - есть

функции - внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; точка на передней линзе, пыль в корпусе, следы использования;

Комплектация: крышки, бленда, чехол, защитный фильтр, коробка; 13136577;

Гарантия 14 дней.