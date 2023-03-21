Объектив Sigma 50-150mm f/2.8 APO EX DC OS HSM Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00066345
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-21
Причина уценки:
Точка на передней линзе, пыль в корпусе, следы использования;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 131345
тип объектива - телеобъектив
фокусное расстояние - переменное
байонет - Nikon F
мин. фокусное расстояние - 50 мм
макс. фокусное расстояние - 150 мм
диафрагма - f/2.8
автоматическая фокусировка - есть
стабилизатор изображения - есть
функции - внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; точка на передней линзе, пыль в корпусе, следы использования;
Комплектация: крышки, бленда, чехол, защитный фильтр, коробка; 13136577;
Гарантия 14 дней.