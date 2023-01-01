Описание

Длиннофокусный объектив для неполнокадровых камер (формата Nikon DX) с уникально высокой постоянной светосилой 1:1.8. По заявлению производителя, этот объектив предназначен для портретной съемки и может успешно заменить три основных портретных "фикса": 85mm F1.8, 105mm F1.8, и 135 mm F1.8 (в 35-мм эквиваленте). Очень сложная оптическая схема из 21 линзы включает сразу 7 элементов из стекла с низким коэффициентом рассеивания (3 FLD, 4 SLD), что обеспечивает высокое качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.

Обновленный ультразвуковой мотор (HSM), как и прежде, позволяет фокусироваться быстро и в любой момент доводить фокус вручную простым поворотом кольца. Фокусировка и зуммирование внутренние, они никак не влияют на внешние размеры объектива. 9-лепестковая диафрагма обеспечивает мягкое размытие фона.

Корпус объектива выполнен из комбинации металла и термостабильного композитного материала, что обеспечивает равное качества изображения как при съемке в жару, так и в холод. Все объективы SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM после сборки проверяются на тестовых стендах системы А1 с 46-мегапиксельной матрицей Foveon, что позволяет сразу же обнаруживать и снимать с производства бракованные экземпляры.

Все объективы Sigma собираются в Японии.

SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM совместим со станцией USB Dock, позволяющей обновлять программное обеспечение объектива и проводить тонкую настройку автофокуса (индивидуально для разных фокусных расстояний и дистанций фокусировки).