Объектив Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art Nikon
Код товара : УТ-00009141
Артикул : 693955
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
50
Максимльное фокусное расстояние, мм
100
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.95 м
Угол поля зрения
31.7° - 16.2°
Конструкция объектива
21 элемента в 15 группах (3 флюоритовых, 4 с низким коэффициентом дисперсии и 1 элемент с высоким коэффициентом дисперсии)
Физические характеристики
Вес
1490 г
Размеры товара
93.5 х 170.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Длиннофокусный объектив для неполнокадровых камер (формата Nikon DX) с уникально высокой постоянной светосилой 1:1.8. По заявлению производителя, этот объектив предназначен для портретной съемки и может успешно заменить три основных портретных "фикса": 85mm F1.8, 105mm F1.8, и 135 mm F1.8 (в 35-мм эквиваленте). Очень сложная оптическая схема из 21 линзы включает сразу 7 элементов из стекла с низким коэффициентом рассеивания (3 FLD, 4 SLD), что обеспечивает высокое качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.
Обновленный ультразвуковой мотор (HSM), как и прежде, позволяет фокусироваться быстро и в любой момент доводить фокус вручную простым поворотом кольца. Фокусировка и зуммирование внутренние, они никак не влияют на внешние размеры объектива. 9-лепестковая диафрагма обеспечивает мягкое размытие фона.
Корпус объектива выполнен из комбинации металла и термостабильного композитного материала, что обеспечивает равное качества изображения как при съемке в жару, так и в холод. Все объективы SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM после сборки проверяются на тестовых стендах системы А1 с 46-мегапиксельной матрицей Foveon, что позволяет сразу же обнаруживать и снимать с производства бракованные экземпляры.
Все объективы Sigma собираются в Японии.
SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM совместим со станцией USB Dock, позволяющей обновлять программное обеспечение объектива и проводить тонкую настройку автофокуса (индивидуально для разных фокусных расстояний и дистанций фокусировки).