Объектив Sigma 45mm f/2.8 DG DN C Sony E (состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00068785
Артикул : б/у-КП32 К 2023-07-27
Причина уценки:
New, без следов эксплуатации.
23 900 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Производитель Sigma
Тип объектив
Байонет Sony E
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Функции автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 45 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м
Функции автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 8
Число асферических элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 64 мм
Длина 46.2 мм
Вес 215 г
Тип объектив
Байонет Sony E
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Функции автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 45 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м
Функции автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 8
Число асферических элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 64 мм
Длина 46.2 мм
Вес 215 г
Код товара: 133785
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : New, без следов эксплуатации.
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка, документация.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : New, без следов эксплуатации.
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка, документация.
Гарантия 90 дней.