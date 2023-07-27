Производитель Sigma

Тип объектив

Байонет Sony E

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Функции автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 45 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м

Функции автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 8

Число асферических элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 64 мм

Длина 46.2 мм

Вес 215 г

Код товара: 133785

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : New, без следов эксплуатации.

Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка, документация.

Гарантия 90 дней.





