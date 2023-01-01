Объектив Sigma 45mm f/2.8 DG DN C Sony E
Код товара : УТ-00035977
Артикул : 360965
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
55
Минимальное фокусное расстояние, мм
45
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.24 м
Угол поля зрения
51.3°
Конструкция объектива
8 элементов в 7 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
215 г
Размеры товара
64 х 46.2 мм
Комплектация
Комплектация
прышки передняя и задняя, бленда
Описание
Компактный, легкий и относительно недорогой объектив для современных беззеркальных камер. «Стандартное» фокусное расстояние позволяет применять 45mm f/2.8 DG DN в широком диапазоне сюжетов фото- и видеосъемки. 2 асферических элемента в оптической схеме корректируют значительную часть аберраций, обеспечивая достаточно высокую резкость по всему полю изображения, исключая самые границы. При этом объектив имеет приятное, немного «закрученное» боке. Объектив выполнен в полностью механическом корпусе с металлической съемной блендой. Фокусировка осуществляется с помощью малошумного шагового мотора.
Из средств защиты от пыли и влаги у SIGMA 45mm f/2.8 DG DN присутствует уплотнительное кольцо, защищающее байонетное соединение с камерой.