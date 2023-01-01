Описание

Компактный, легкий и относительно недорогой объектив для современных беззеркальных камер. «Стандартное» фокусное расстояние позволяет применять 45mm f/2.8 DG DN в широком диапазоне сюжетов фото- и видеосъемки. 2 асферических элемента в оптической схеме корректируют значительную часть аберраций, обеспечивая достаточно высокую резкость по всему полю изображения, исключая самые границы. При этом объектив имеет приятное, немного «закрученное» боке. Объектив выполнен в полностью механическом корпусе с металлической съемной блендой. Фокусировка осуществляется с помощью малошумного шагового мотора.

Из средств защиты от пыли и влаги у SIGMA 45mm f/2.8 DG DN присутствует уплотнительное кольцо, защищающее байонетное соединение с камерой.