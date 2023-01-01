Описание

Создан по канонам объективов SIGMA CINE

Нigh-end кинообъективы, применяемые профессиональными кинооператорами, должны иметь стабильные оптические характеристики по всему полю кадра, т.к. предназначены для съемки подвижных объектов, свободно перемещающихся по экрану. Это требование в точности соответствует концепции линейки Art: оптическое качество изображения превыше всего. SIGMA 40mm F1.4 DG HSM это первый объектив компании Sigma, воплощающий подходы и взгляды, свойственные кино, к созданию фотообъектива с потрясающим качеством изображения.

Главные особенности

Качество изображения соответствует уровню high-end кинообъективов

Три оптических элемента из флюоритоподобного низкодисперсного стекла FLD и три оптических элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD эффективно устраняют продольные хроматические искажения. Объектив формирует резкое и высококонтрастное изображение в фокальной плоскости, в тоже время зоны вне фокуса имеют приятное глазу размытие, придавая цельность главному объекту съемки. Уровень дисторсии не превышает 1%, а саггитальная кома сведена к минимуму, что гарантирует неизменное качество изображения по всей площади сенсора камеры. Этот высококлассный объектив обеспечивает разрешение 8К и в тоже время гарантирует потрясающий визуальный эффект.

Предназначен для любых условий фотосъемки

Передняя линза объектива имеет специальное пыле- и влагозащитное покрытие с грязеотталкивающим эффектом. Корпус и байонет также защищены от воздействия влаги и пыли, что позволяет использовать объектив в сложных условиях окружающей среды. Ультразвуковой мотор фокусировки и обновлённый алгоритм системы автофокусировки позволяют мгновенно запечатлеть любое движение и сцену.

Объективы линейки SIGMA CINE - наследуя высокие стандарты и превосходные оптические свойства объективов SIGMA Art.

Кинообъективы SIGMA CINE наследуют и развивают оптические конструкции линейки Art. Они предназначены для работы с самыми современными профессиональными кинокамерами, оснащённых полноформатными 50МП и выше сенсорами с видео разрешением 8К. В настоящее время компания Sigma производит 10 высококачественных полноформатных кинообъектива с постоянным фокусным расстоянием от 14мм до 135мм линейки FF High Speed Prime, а также два светосильных зум-объектива High Speed Zoom для камер формата Super35.

Другие особенности