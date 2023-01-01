Объектив Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art для Nikon F
Код товара : УТ-00031834
Артикул : 332955
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
56.8°
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах (3 флюоритовые FLD, 3 со сверхнизкой дисперсией SLD, 1 асферический)
Физические характеристики
Вес
1200 г
Размеры товара
87.8 х 131 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, лепестковая бленда с замком (LH878-01)
Описание
Создан по канонам объективов SIGMA CINE
Нigh-end кинообъективы, применяемые профессиональными кинооператорами, должны иметь стабильные оптические характеристики по всему полю кадра, т.к. предназначены для съемки подвижных объектов, свободно перемещающихся по экрану. Это требование в точности соответствует концепции линейки Art: оптическое качество изображения превыше всего. SIGMA 40mm F1.4 DG HSM это первый объектив компании Sigma, воплощающий подходы и взгляды, свойственные кино, к созданию фотообъектива с потрясающим качеством изображения.
Главные особенности
- Качество изображения соответствует уровню high-end кинообъективов
Три оптических элемента из флюоритоподобного низкодисперсного стекла FLD и три оптических элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD эффективно устраняют продольные хроматические искажения. Объектив формирует резкое и высококонтрастное изображение в фокальной плоскости, в тоже время зоны вне фокуса имеют приятное глазу размытие, придавая цельность главному объекту съемки. Уровень дисторсии не превышает 1%, а саггитальная кома сведена к минимуму, что гарантирует неизменное качество изображения по всей площади сенсора камеры. Этот высококлассный объектив обеспечивает разрешение 8К и в тоже время гарантирует потрясающий визуальный эффект.
- Предназначен для любых условий фотосъемки
Передняя линза объектива имеет специальное пыле- и влагозащитное покрытие с грязеотталкивающим эффектом. Корпус и байонет также защищены от воздействия влаги и пыли, что позволяет использовать объектив в сложных условиях окружающей среды. Ультразвуковой мотор фокусировки и обновлённый алгоритм системы автофокусировки позволяют мгновенно запечатлеть любое движение и сцену.
- Объективы линейки SIGMA CINE - наследуя высокие стандарты и превосходные оптические свойства объективов SIGMA Art.
Кинообъективы SIGMA CINE наследуют и развивают оптические конструкции линейки Art. Они предназначены для работы с самыми современными профессиональными кинокамерами, оснащённых полноформатными 50МП и выше сенсорами с видео разрешением 8К. В настоящее время компания Sigma производит 10 высококачественных полноформатных кинообъектива с постоянным фокусным расстоянием от 14мм до 135мм линейки FF High Speed Prime, а также два светосильных зум-объектива High Speed Zoom для камер формата Super35.
Другие особенности
- Бленда с замком
- Совместимость с функцией коррекции искажений Canon Lens Aberration Correction
- Объектив для камер NIKON имеет диафрагму с электромагнитным механизмом
- Два режима ручной доводки фокуса
- Латунный байонет.
- Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма.
- Настройка и кастомизация объектива с помощью USB-док станции*
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1.
- Сделано в Японии