Описание

Компактный умеренно-широкоугольный объектив. Классическое фокусное расстояние 35 мм отлично подходит для повседневной, уличной съемки, жанра, ростовых и групповых портретов, пейзажа и так далее. Объектив отличает высокой резкостью даже на полностью открытой диафрагме – закрытие до f/2.8 или f/4 почти не улучшает детализацию, за исключением самых краев изображения.

Благодаря своим размерам и весу Sigma 35mm f/2.0 DG DN удобен при регулярном использовании: помещается в небольшие сумки, не вызывает мышечную усталость, легко балансируется даже на небольших электронных стабилизаторах. 3 асферических и 1 низкодисперсионный элемент корректируют различные аберрации, включая хроматические. Боке приятное, с красивыми скругленными источниками света и бликами от них.

Sigma 35mm f/2.0 DG DN относится к новой серии «I» от Sigma. Эта серия включает компактные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Общей особенностью является полностью металлический корпус (ранее корпуса объективов Sigma в основном изготавливались из композитных материалов) и небольшой размер. Байонет выполнен из латуни и защищен от пропускания пыли с помощью резинового уплотнителя. Еще одним нововведением стала передняя крышка с магнитным креплением: очень легко надевать и снимать (обычная пластиковая крышка также идет в комплекте – для использования вместе со светофильтрами).

Фокусировка работает плавно и быстро, благодаря современному шаговому мотору. Вся фокусировка осуществляется внутри корпуса объектива с помощью плавающей группы линз: это снижает вероятность проникновения внутрь пыли, а также уменьшает аберрации при съемке крупных планов, на минимальной дистанции фокусировки. Кольцо диафрагмы работает ступенчато, с отчетливыми щелчками.