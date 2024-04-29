Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Sony A (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075333
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-29
Причина уценки:
незначительные царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140333
Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Sony A
Великолепный светосильный объектив Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art c фиксированным фокусным расстоянием, широким углом обзора и высококачественными линзами
Фокусное расстояние (мм) 35 мм
Диафрагма 1.4 f
Мин. диафрагма 16 f
Мин. дистанция фокусировки 0.31 м
Число элементов/групп элементов 13/11
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Диаметр 77 мм
Длина 94 мм
Вес 665 г
Состояние: 5; незначительные царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда LH730-03 ; 50209363.
Гарантия 14 дней