Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Sony A (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075333 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-29

<













>









Задать вопрос Причина уценки: незначительные царапины и потёртости корпуса. 41 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140333 Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Sony A Великолепный светосильный объектив Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art c фиксированным фокусным расстоянием, широким углом обзора и высококачественными линзами Фокусное расстояние (мм) 35 мм

Диафрагма 1.4 f

Мин. диафрагма 16 f

Мин. дистанция фокусировки 0.31 м

Число элементов/групп элементов 13/11

Число лепестков диафрагмы 9

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Диаметр 77 мм

Длина 94 мм

Вес 665 г Состояние: 5; незначительные царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, бленда LH730-03 ; 50209363.

Гарантия 14 дней

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.