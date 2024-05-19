Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Canon (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075767 Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-19

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные бытовые загрязнения 45 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип: объектив

Тип объектива: стандартный, широкоугольный, Стандартный зум объектив, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние: постоянное (фикс)

Мин. фокусное расстояние: 35 мм

Макс. фокусное расстояние: 35 мм

Кратность зума: 1x

Фокусное расстояние фикс-объектива: 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м

Особенности: автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор Минимальная диафрагма (F): 16

Число лепестков диафрагмы: 9 Байонет: Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра: 67 мм Диаметр: 77 мм

Длина: 94 мм

Вес: 665 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, бленды Гарантия 90 дней.

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