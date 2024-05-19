Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Canon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075767
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-19
Причина уценки:
незначительные бытовые загрязнения
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип: объектив
Тип объектива: стандартный, широкоугольный, Стандартный зум объектив, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние: постоянное (фикс)
Мин. фокусное расстояние: 35 мм
Макс. фокусное расстояние: 35 мм
Кратность зума: 1x
Фокусное расстояние фикс-объектива: 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м
Особенности: автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор
Минимальная диафрагма (F): 16
Число лепестков диафрагмы: 9
Байонет: Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра: 67 мм
Диаметр: 77 мм
Длина: 94 мм
Вес: 665 г