Объектив Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075868
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-23/05
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140868
Тип объектива стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное (фикс)
Мин. фокусное расстояние 35 мм
Макс. фокусное расстояние 35 мм
Кратность зума 1x
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Особенности автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 13
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 5
Размеры и вес
Диаметр 77 мм
Длина 94 мм
Вес 665 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 56727415
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка
Гарантия 90 дней.