Объектив Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075868 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-23/05

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 49 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140868

Тип объектива стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное (фикс)

Мин. фокусное расстояние 35 мм

Макс. фокусное расстояние 35 мм

Кратность зума 1x

Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Особенности автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 13

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 5

Размеры и вес

Диаметр 77 мм

Длина 94 мм

Вес 665 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 56727415

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка

Гарантия 90 дней.

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