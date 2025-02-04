Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM (Art) - широкоугольный объектив, предназначенный для художественной фотографии и репортажной съемки в условиях слабого освещения. За непродолжительный период с даты анонса в январе 2013 года он успел получить награды TIPA 2013, Camera Grand Prix Japan 2013, а также золотую медаль ресурса dpreview.com и множество рекомендаций других профильных сайтов. Результаты тестов на самом деле впечатляют: объектив обеспечивает очень высокое разрешение даже при полностью открытой диафрагме, уровень линейных дисторсий крайне низок (в районе 0.5 - 0.9%), хроматические аберрации, астигматизм, кривизна поля также превосходно исправлены.

Для объектива с фиксированным фокусным расстоянием Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM A обладает очень сложной оптической схемой: в его корпусе установлено целых 13 элементов в 11 группах, из них 2 асферических, 4 SLD - с низкой дисперсией, и 1 FLD - из "флюоритоподобного" низкодисперсного стекла. Все элементы имеют многослойное просветление, минимизирующее блики и ореолы при съемке против света. Диафрагма состоит из 9 скругленных лепестков, обеспечивающих приятный эффект "боке". Ультразвуковой HSM мотор гарантирует очень быстрое и практически бесшумное наведение на резкость.

Переход к новой концепции развития компании выразился и во внешнем виде оптики: матированная черная поверхность корпуса с широким прорезиненным кольцом фокусировки и небольшой шкалой дистанций. Из материалов используются металл и термостабильные композитные материалы (проще говоря - особый вид пластика, не расширяющийся при нагреве). Согласно описанию производителя, объектив "предназначен в первую очередь для удовлетворения ожиданий тех пользователей, которые ценят творческий, впечатляющий результат выше, чем компактность и многофункциональность". Объектив на самом деле не из легких, 665 г., т.е. его вес больше, чем у зеркальной камеры начального уровня.

В целом, объектив можно порекомендовать как для 35-мм, так и для неполнокадровых фотоаппаратов. При использовании с APS-C матрицей угол обзора приблизительно соответствует классическому 50-мм объективу на пленочной камере. Цена достаточно высока, и все же Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM A стоит дешевле, чем аналогичные объективы от крупных брендов. И это при том, что он даже немного превосходит их по качеству изображения. Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM A не разочарует даже самых требовательных фотографов.