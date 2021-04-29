Спустя девять лет после выпуска 35mm F1.4 DG HSM | Art, новый Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art был полностью переработан специально для беззеркальных камер и стал кульминацией значительного опыта оптического дизайна и передовых технологий производства, накопленных за последнее десятилетие разработки объективов в рамках концепции Global Vision.

Как и у всех объективов SIGMA, в основе концепции дизайна этого нового 35 мм F1.4 DG DN | Art лежит лучшая в своем классе оптика. Несмотря на то, что он значительно меньше и легче существующего 35 мм F1.4 (DG HSM), он демонстрирует выдающийся уровень резкости от центра и до самых границ кадра при всех диафрагмах, а также исключительно мягкое и красивое размытие фона (боке). Оптические аберрации успешно скорректированы и находятся на впечатляюще низком уровне.

Разработанный для использования исключительно с беззеркальными камерами, объектив 35mm F1.4 DG DN | Art достаточно легкий, чтобы ощущаться идеально сбалансированным на этих камерах, но при этом обладает множеством профессиональных функций, включая сверхбыструю автофокусировку, блокируемое кольцо диафрагмы, возможность переключения между ступенчатым и бесступенчатым изменением диафрагмы, а также кнопку AFL, к которой можно привязать одну из функций по вашему выбору. Это обеспечивает бескомпромиссное удобство использования, что делает его идеальным как для профессиональных проектов, так и для простых повседневных прогулок. Для съемки видео он подходит не хуже, чем для фотографии. Компания Sigma рада познакомить вас с новым золотым стандартом широкоугольных 35-миллиметровых объективов.

Ключевые особенности

1. Исключительные оптические характеристики

Объектив состоит из 15 элементов, собранных в 11 групп. Оптическая схема включает два элемента со специальной низкой дисперсией (SLD), один элемент с очень низкой дисперсией (ELD), «флюоритовый» элемент с низкой дисперсией (FLD) и два асферических элемента. Передовая оптическая конструкция объектива сводит к минимуму все типы аберраций, включая осевые хроматические аберрации, которые невозможно исправить программными методами обработки в камере. Несмотря на очень широкую диафрагму F1.4, объектив способен очень хорошо контролировать сагиттальную кому даже на широко открытой диафрагме, не позволяя ярким точкам света расплываться и вытягиваться по краям кадра. Это делает объектив особенно привлекательным для любителей ночного пейзажа и фотографий ночного неба.

Благодаря 11 закругленным лепесткам диафрагмы объектив обеспечивает мягкое боке со скругленными бликами от источников света, так что расфокусированные области не отвлекают зрителя. Поэтому 35mm F1.4 DG DN | Art хорошо подходит для портретов, в дополнение к высочайшей резкости и минимальному размытию цвета. Он также очень хорошо работает в условиях контрового освещения благодаря технологии SIGMA по борьбе с ореолами и бликами, которую Sigma разработала в ходе бесчисленных компьютерных симуляций и испытаний в реальных условиях за многие годы разработки объективов. Это обеспечивает высокую контрастность снимков и отсутствие чрезмерных бликов даже при съемке в условиях плохого освещения.

2. Быстрая и тихая автофокусировка в компактном корпусе

Механизм фокусировки в SIGMA 35mm F1.4 DG DN | Art оснащен линейным шаговым двигателем. Этот двигатель управляет группой фокусирующих линз, которая состоит всего из одного легкого элемента, передвигающегося быстро и останавливающегося без значительной инерции. Это означает, что автофокусировка работает быстро, бесшумно и может очень эффективно отслеживать движущиеся объекты. Кольцо ручной фокусировки вращается плавно и точно, но с достаточным сопротивлением. Конечно, у этого объектива есть переключатель режима фокусировки на корпусе.

Sigma 35mm F1.4 DG DN | Art полностью соответствует концепции линейки Art, которая «разработана с упором на исключительные оптические характеристики». Это – в сочетании с улучшенными характеристиками автофокусировки и удобством компактного размера – создает объектив, который поднимает общие стандарты в отрасли.

3. Профессиональный набор функций

На корпусе SIGMA 35mm F1.4 DG DN | Art имеется кольцо диафрагмы, которое позволяет управлять диафрагмой или через объектив, или, если установлено значение «Авто», через органы управления на камере. Переключатель блокировки диафрагмы позволяет заблокировать кольцо диафрагмы в автоматическом режиме, чтобы оно случайно не сбилось во время съемки. Большой плюс для видеографов: выбор между ступенчатым и бесступенчатым изменением диафрагмы. Также на корпусе объектива есть переключатель режима фокусировки и кнопка AFL, которую можно настроить на нужную функцию из меню камеры (список функций зависит от модели).

В комплект входит лепестковая бленда, которая помогает значительно уменьшить блики от контрового и бокового света, а также обеспечивает дополнительную защиту объектива при падении. Бленда имеет механизм блокировки, который надежно удерживает ее на объективе, а прорезиненная поверхность позволяет быстро и легко снимать и устанавливать ее на объектив.

Помимо этого впечатляющего набора функций и элегантного внешнего вида, корпус 35mm F1.4 DG DN | Art обладает прочностью и долговечностью, что помогает ему выдерживать длительное профессиональное использование. Пыле- и брызгозащищенная конструкция с уплотнением кнопок и стыков между составными частями и вокруг крепления к камере. На передний элемент также нанесено водо- и маслоотталкивающее покрытие, поэтому фотографы могут положиться на него в любых условиях.

Как и все объективы Sigma, 35 мм F1.4 DG DN | Art полностью создается на единственной фабрике в Айдзу в Японии, где мастерство работников находится на высочайшем уровне.