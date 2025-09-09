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Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4) (б/у)

  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
  • AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4)
Код товара:УТ-00097022
Артикул:б/у-НСК 2025-09-09/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. небольшая потёртость на корпусе.
S/n: 58917070
Комплектация: Коробка, кофр, крышки, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.