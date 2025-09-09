Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG DN Art E-Mount (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097022 Артикул: б/у-НСК 2025-09-09/2 Код товара: УТ-00097022 Артикул: б/у-НСК 2025-09-09/2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. небольшая потёртость на корпусе.

S/n: 58917070

Комплектация: Коробка, кофр, крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. небольшая потёртость на корпусе.

S/n: 58917070

Комплектация: Коробка, кофр, крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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