35mm f/1.2 DG DN Art – первый объектив Sigma с отверстием 1.2. Сложная оптическая схема (17 элементов в 12 группах) обеспечивает эффективную коррекцию многих видов аберрации, включая саггитальную кому и другие. Высокая резкость по всему полю изображения позволяет строить композицию с важными элементами у самого края кадра. Фокусировка быстрая и точная, благодаря кольцевому HSM мотору (кольцо фокусировки не имеет прямой связи с приводом). На корпусе располагается кнопка блокировки автофокуса AFL (которую можно также настроить на другую функцию через меню камеры). Кольцо диафрагмы вращается или с «кликами», или плавно – режим работы переключается ползунком на корпусе.

11-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные круглые блики в расфокусированных областях в широком диапазоне значений диафрагмы. Объектив защищен от проникновения пыли и влаги с помощью специальных уплотнителей.