Объектив Sigma 35mm f/1.2 DG DN Art Sony E
Код товара : УТ-00066886
Артикул : @ 341965
139 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
63.4°
Конструкция объектива
17 элементов в 12 группах (3 асферических, 3 с низкой дисперсией)
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
1090 г
Размеры товара
87.8 х 136.2 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH878-02, чехол
Описание
35mm f/1.2 DG DN Art – первый объектив Sigma с отверстием 1.2. Сложная оптическая схема (17 элементов в 12 группах) обеспечивает эффективную коррекцию многих видов аберрации, включая саггитальную кому и другие. Высокая резкость по всему полю изображения позволяет строить композицию с важными элементами у самого края кадра. Фокусировка быстрая и точная, благодаря кольцевому HSM мотору. На корпусе располагается кнопка блокировки автофокуса AFL (которую можно также настроить на другую функцию через меню камеры). Кольцо диафрагмы вращается или с «кликами», или плавно – режим работы переключается ползунком на корпусе.
11-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные круглые блики в расфокусированных областях в широком диапазоне значений диафрагмы. Объектив защищен от проникновения пыли и влаги с помощью специальных уплотнителей.