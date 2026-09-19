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Объектив Sigma AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-) (б/у)

  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
  • AF 30mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097428
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-19/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 50112676
Комплектация:объектив, бленда. 1верхняя крышка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.