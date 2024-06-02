Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC DN Canon EF-M (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076097 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-02-1

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации 23 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141097 Тип объектива: стандартный фикс объектив

Фокусное расстояние: 30 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м

Число лепестков диафрагмы: 9

Крепление: Байонет Canon EF-M

Диаметр резьбы для светофильтра: 52 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, передняя и задние крышки, бленда, коробка

Гарантия 90 дней.

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