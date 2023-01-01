Объектив Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M
Код товара : УТ-00065610
Артикул : @ 302971
37 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах, включая 2 асферических элемента и элемент с высоким индексом преломления
Физические характеристики
Вес
265 г
Размеры товара
64.8 х 73.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол
Описание
Стандартный фиксфокальный объектив в версии с байонетом Canon EF-M. Высокая светосила - f/1.4, - позволяет снимать с малой глубиной резкости и не пользоваться вспышкой в условиях недостаточного освещения. Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает мягкое и красивое размытие фона, а многослойное просветляющее покрытие и бленда, идущая в комплекте, позволяют избежать паразитарной засветки, появления бликов и "выгорания" контрастности. Использование двух асферических элементов и переднего элемента с высоким индексом преломления позволяет объективу исправлять аберрации изображения, сохраняя компактную форму.
Корпус объектива сделан из термостабильного композита - пластика, почти не деформирующегося при изменении температуры. Байонетное крепление выполнено из латуни. В объективе используется шаговый мотор, обеспечивающий быструю и тихую фокусировку как при фото-, так и при видеосъемке. Все объективы SIGMA 30mm F1.4 DC DN после сборки проверяются на тестовых стендах системы А1 с 46-мегапиксельной матрицей Foveon, что позволяет сразу же обнаруживать и снимать с производства бракованные экземпляры.
Все объективы Sigma собираются в Японии.