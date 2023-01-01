Объектив Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F
Код товара : УТ-00036507
Артикул : 441955
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
75.4°
Конструкция объектива
17 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 FLD, 3 SLD)
Физические характеристики
Вес
865 г
Размеры товара
82.8 х 107.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH828-01, чехол
Описание
Классический широкоугольный объектив с высокой светосилой дополняет уже сформировавшуюся линейку объективов Sigma Art с диафрагмой 1.4. Оптическая схема включает множество специальных элементов: 3 асферических, 3 с низкой дисперсией SLD и 2 с экстра-низкой дисперсией FLD. Хроматические аберрации (в том числе хроматизм увеличения), саггитальная кома, дисторсия – находятся на низком уровне. Высокая скорость фокусировки обеспечивается кольцевым HSM мотором с прямым приводом.
Конструкция объектива защищена от проникновения частиц пыли и капель воды. Передний и задний элементы покрыты олеофобным водооталкивающим покрытием для удобства чистки.
Просветляющее покрытие – многослойное, Super Multi-Layer Coating.
Скругленная 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света, находящихся не в фокусе.