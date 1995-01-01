Компактный, легкий и сравнительно недорогой универсальный зум-объектив с постоянной светосилой 1:2.8. Оптический дизайн основан на модели 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art, но немного упрощен: общее число элементов снижено с 19 до 16. Тем не менее, оптическая схема обеспечивает эффективное исправление осевых хроматических аберраций и сагиттальной комы – таких аберраций, которые не поддаются автоматической коррекции в камере или с помощью программного обеспечения. Новое просветляющее покрытие Nano Porous Coating вместе с уже проверенным Super Multi-Layer Coating предотвращают появление бликов и потерю контраста при съемке с боковым или контровым освещением. Передняя линза также защищена твердым фтористым покрытием с водоотталкивающими свойствами.

Корпус объектива выполнен из композитных материалов (термостабильного поликарбоната, TSC), байонет – из латуни. Резиновый фартук защищает от проникновения пыли и влаги через байонетное соединение, когда объектив установлен на камеру. Вес (без учета бленды) составляет всего 470 г – более чем в 2 раза меньше по сравнению с 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art. Объектив легко балансируется на электронных стабилизаторах, включая небольшие модели, такие как DJI RSC 2.

Фокусировка объектива осуществляется с помощью всего одной линзы, что обеспечивает высокую скорость. Линейный шаговый мотор при съемке видео работает плавно, без рывков. Объектив также обладает очень незначительным «дыханием» фокуса, что важно при съемке видео.

Даже на полностью открытой диафрагме Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary обладает отличной резкостью в центре, которая плавно снижается к самым углам кадра, но без явно заметных «провалов» – даже на самой границе кадра резкость находится на «хорошем» уровне. При закрытии диафрагмы до f/4 - f/5.6 резкость по краям подтягивается до уровня центрального круга. Что касается боке, то независимые эксперты отмечают его достаточно высокое качество, по крайней мере для зум-объектива в данном ценовом сегменте. Блики от источников света в расфокусированных областях имеют приятную округлую структуру с незначительной, еле заметной пористостью. На открытой диафрагме они принимают форму «кошачьих зрачков» – явление, вызываемое виньетированием. При f/4 блики принимают правильную круглую форму. Расфокусированные области передаются мягко, без «нервозности», с плавным переходом. Объектив демонстрирует достаточно высокий уровень дисторсии как в широкоугольном положении (бочкообразная), так в длиннофокусном (подушкообразная). Но этот вид искажений легко исправляется автоматически – или прямо в камере (для JPEG), или на этапе обработки RAW в популярных редакторах (Adobe, Capture One). То же самое можно сказать и об остаточных хроматических аберрациях.