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Объектив Sigma 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E

  • 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E
  • 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E
  • 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E
  • 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E
  • 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E
  • 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E
  • 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E
Код товара:УТ-00083880
Артикул:# 404965

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sigma 24mm f/3.5 DG DN – компактный широкоугольный объектив, созданный специально для полнокадровых беззеркальных камер. Короткий рабочий отрезок таких камер позволяет избежать компромиссов между небольшими размерами и качеством при разработке оптики.

Как можно видеть из графиков MTF, Sigma 24mm f/3.5 DG DN обеспечивает превосходное разрешение начиная прямо с максимально открытой диафрагмы. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 10 см (увеличение 1:2). 3 асферических и 1 низкодисперсионный элемент корректируют различные аберрации, включая хроматические. Боке приятное, с красивыми скругленными источниками света и бликами от них.

Объектив относится к новой серии «I» от Sigma. Эта серия включает компактные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Общей особенностью является полностью металлический корпус (ранее корпуса объективов Sigma в основном изготавливались из композитных материалов) и небольшой размер. Байонет выполнен из латуни и защищен от пропускания пыли с помощью резинового уплотнителя. Еще одним нововведением стала передняя крышка с магнитным креплением: очень легко надевать и снимать (обычная пластиковая крышка также идет в комплекте – для использования вместе со светофильтрами).

Фокусировка работает плавно и быстро, благодаря современному шаговому мотору. Вся фокусировка осуществляется внутри корпуса объектива с помощью плавающей группы линз: это снижает вероятность проникновения внутрь пыли, а также уменьшает аберрации при съемке крупных планов, на минимальной дистанции фокусировки. Кольцо диафрагмы работает ступенчато, с отчетливыми щелчками.