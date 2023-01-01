Объектив Sigma 24mm f/3.5 DG DN Contemporary Sony E
Код товара : УТ-00048733
Артикул : 404965
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
55
Относительное отверстие
1:3.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.1 м
Угол поля зрения
84.1°
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах (3 асферических, 1 низкодисперсионный ED)
Физические характеристики
Вес
230 г
Размеры товара
64 х 50.8 мм
Комплектация
Комплектация
крышка передняя магнитная, крышка передняя пластиковая, задняя крышка, лепестковая бленда LH576-01
Описание
Sigma 24mm f/3.5 DG DN – компактный широкоугольный объектив, созданный специально для полнокадровых беззеркальных камер. Короткий рабочий отрезок таких камер позволяет избежать компромиссов между небольшими размерами и качеством при разработке оптики.
Как можно видеть из графиков MTF, Sigma 24mm f/3.5 DG DN обеспечивает превосходное разрешение начиная прямо с максимально открытой диафрагмы. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 10 см (увеличение 1:2). 3 асферических и 1 низкодисперсионный элемент корректируют различные аберрации, включая хроматические. Боке приятное, с красивыми скругленными источниками света и бликами от них.
Объектив относится к новой серии «I» от Sigma. Эта серия включает компактные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Общей особенностью является полностью металлический корпус (ранее корпуса объективов Sigma в основном изготавливались из композитных материалов) и небольшой размер. Байонет выполнен из латуни и защищен от пропускания пыли с помощью резинового уплотнителя. Еще одним нововведением стала передняя крышка с магнитным креплением: очень легко надевать и снимать (обычная пластиковая крышка также идет в комплекте – для использования вместе со светофильтрами).
Фокусировка работает плавно и быстро, благодаря современному шаговому мотору. Вся фокусировка осуществляется внутри корпуса объектива с помощью плавающей группы линз: это снижает вероятность проникновения внутрь пыли, а также уменьшает аберрации при съемке крупных планов, на минимальной дистанции фокусировки. Кольцо диафрагмы работает ступенчато, с отчетливыми щелчками.