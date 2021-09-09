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Объектив Sigma 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE

  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG DN Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG DN Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG DN Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG DN Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG DN Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG DN Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG DN Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG DN Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
  • 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
Код товара:УТ-00083879
Артикул:# 403965

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sigma 24mm f/2.0 DG DN Contemporary – широкоугольный объектив из серии Sigma I. Одним из ключевых преимуществ беззеркальных камер является компактность, и этот 24-мм объектив превосходно подходит для них. Сложная оптическая схема из 13 элементов в 11 группах (из них 5 специальных) обеспечивает отличное качество изображения: 2 SLD и 1 FLD элемент успешно корректируют осевые хроматические аберрации, а 2 асферика позволяют снизить общее число линз, сохранить компактность и малый вес объектива.

Объектив обеспечивает резкое, контрастное изображение по всему полю кадра, отдельное внимание было уделено коррекции саггитальной комы, что делает Sigma 24mm f/2.0 DG DN Contemporary превосходным выбором для ночного пейзажа и астрофотографии.

Корпус объектива целиком выполнен из металла (алюминий) – это гарантирует высокую надежность и долговечность, а также сводит к минимуму тепловые деформации корпуса. Байонетное кольцо выполнено их хромированной латуни и снабжено небольшой резиновой юбкой, которая защищает внутренности камеры от попадания пыли и влаги. Для удобства использования в комплекте идут 2 передние крышки: обычная с пружинной фиксацией и крышка с магнитным креплением: используйте ту, которая вам наиболее удобна. Объектив снабжен кольцом для управления диафрагмой.

Шаговый мотор фокусировки работает быстро и плавно, что позволяет использовать его как в фото-, так и в видеосъемке.

Характеристики
Байонет: Sony E (35 мм)
Фокусное расстояние: 24 мм
Относительное отверстие: 1:2
Минимальная диафрагма: 1:22
Минимальная дистанция фокусировки: 0.245 м
Угол поля зрения: 84.1°
Конструкция объектива: 13 элементов в 11 группах (2 с низкой дисперсией SLD, 1 c экстра-низкой дисперсией FLD, 2 асферических)
Диаметр светофильтра: 62 мм
Число лепестков диафрагмы: 9
Физические характеристики
Вес: 360 г
Размеры: 70 х 74 мм
Прочие особенности
Дата анонса: 09.09.2021
Сайт производителя: https://www.sigma-global.com/en
Комплектация: крышка передняя пружинная, крышка передняя магнитная, крышка задняя, бленда
Страна производства
Страна производства: Япония