Объектив Sigma 24mm f/2 DG Contemporary Sony FE
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Описание
Sigma 24mm f/2.0 DG DN Contemporary – широкоугольный объектив из серии Sigma I. Одним из ключевых преимуществ беззеркальных камер является компактность, и этот 24-мм объектив превосходно подходит для них. Сложная оптическая схема из 13 элементов в 11 группах (из них 5 специальных) обеспечивает отличное качество изображения: 2 SLD и 1 FLD элемент успешно корректируют осевые хроматические аберрации, а 2 асферика позволяют снизить общее число линз, сохранить компактность и малый вес объектива.
Объектив обеспечивает резкое, контрастное изображение по всему полю кадра, отдельное внимание было уделено коррекции саггитальной комы, что делает Sigma 24mm f/2.0 DG DN Contemporary превосходным выбором для ночного пейзажа и астрофотографии.
Корпус объектива целиком выполнен из металла (алюминий) – это гарантирует высокую надежность и долговечность, а также сводит к минимуму тепловые деформации корпуса. Байонетное кольцо выполнено их хромированной латуни и снабжено небольшой резиновой юбкой, которая защищает внутренности камеры от попадания пыли и влаги. Для удобства использования в комплекте идут 2 передние крышки: обычная с пружинной фиксацией и крышка с магнитным креплением: используйте ту, которая вам наиболее удобна. Объектив снабжен кольцом для управления диафрагмой.
Шаговый мотор фокусировки работает быстро и плавно, что позволяет использовать его как в фото-, так и в видеосъемке.
|Характеристики
|Байонет:
|Sony E (35 мм)
|Фокусное расстояние:
|24 мм
|Относительное отверстие:
|1:2
|Минимальная диафрагма:
|1:22
|Минимальная дистанция фокусировки:
|0.245 м
|Угол поля зрения:
|84.1°
|Конструкция объектива:
|13 элементов в 11 группах (2 с низкой дисперсией SLD, 1 c экстра-низкой дисперсией FLD, 2 асферических)
|Диаметр светофильтра:
|62 мм
|Число лепестков диафрагмы:
|9
|Физические характеристики
|Вес:
|360 г
|Размеры:
|70 х 74 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|09.09.2021
|Сайт производителя:
|https://www.sigma-global.com/en
|Комплектация:
|крышка передняя пружинная, крышка передняя магнитная, крышка задняя, бленда
|Страна производства
|Страна производства:
|Япония