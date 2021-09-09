Sigma 24mm f/2.0 DG DN Contemporary – широкоугольный объектив из серии Sigma I. Одним из ключевых преимуществ беззеркальных камер является компактность, и этот 24-мм объектив превосходно подходит для них. Сложная оптическая схема из 13 элементов в 11 группах (из них 5 специальных) обеспечивает отличное качество изображения: 2 SLD и 1 FLD элемент успешно корректируют осевые хроматические аберрации, а 2 асферика позволяют снизить общее число линз, сохранить компактность и малый вес объектива.

Объектив обеспечивает резкое, контрастное изображение по всему полю кадра, отдельное внимание было уделено коррекции саггитальной комы, что делает Sigma 24mm f/2.0 DG DN Contemporary превосходным выбором для ночного пейзажа и астрофотографии.

Корпус объектива целиком выполнен из металла (алюминий) – это гарантирует высокую надежность и долговечность, а также сводит к минимуму тепловые деформации корпуса. Байонетное кольцо выполнено их хромированной латуни и снабжено небольшой резиновой юбкой, которая защищает внутренности камеры от попадания пыли и влаги. Для удобства использования в комплекте идут 2 передние крышки: обычная с пружинной фиксацией и крышка с магнитным креплением: используйте ту, которая вам наиболее удобна. Объектив снабжен кольцом для управления диафрагмой.

Шаговый мотор фокусировки работает быстро и плавно, что позволяет использовать его как в фото-, так и в видеосъемке.