Конструкция SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art включает 15 элементов в 11 группах, среди которых 2 асферические линзы, 3 элемента из FLD и 4 из SLD стекла. Такая конструкция позволила свести к минимуму возможность возникновения хроматических аберраций также успешно, как и в других объективах Art-серии. 9 скругленных лепестков диафрагмы обеспечивают качественное боке, угол поля зрения в 35-мм эквиваленте составляет 84,1°, а минимальная рабочая дистанция фокусировки в 25 см открывает дополнительные возможности для творчества.

Благодаря широкому углу обзора, малому весу (665 г.) и миниатюрности (длина 90,2 мм, диаметре 85 мм, диаметр фильтра 77 мм), в целом, модель можно отнести к группе универсальных объективов и использовать как основную для ежедневной съемки. Если рассматривать частности, то SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art отлично подойдет для пейзажной фотографии, свадебной съемки и астрофотографии, а также для съемки видео, что по достоинству оценят профессионалы и любители видеографии.

Все объективы Sigma собираются в Японии с традиционно высокой точностью. Тем не менее, для достижения максимального качества изображения рекомендуется откалибровать фокусировочный механизм объективов под вашу камеру, используя станцию Sigma USB Dock и специальное программное обеспечение Sigma, идущее с ней в комплекте.