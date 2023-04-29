Объектив Sigma AF 24-70mm f2.8 EX DG Macro Sony A (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00067092
Артикул : б/у-КП32 К 2023-04-29
Причина уценки:
Бытовые загрязнения, пылинки под передней линзой.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный Zoom
Фокусное расстояние 24 - 70 мм
Диафрагма F2.80
Минимальная диафрагма F22
Крепление объектива Sony A (Minolta A)
Автоматическая фокусировка есть
Число элементов / групп элементов 14 / 12
Число лепестков диафрагмы 9
Размеры (D x L) 88.6x94.7 мм
Вес 790 г
Угол обзора 34.30 - 84.10 град.мин
Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м
Ультразвуковой мотор есть
Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
Совместимые фотокамеры для цифровых фотокамер Sony
Код товара: 132092
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, бытовые загрязнения, пылинки под передней линзой.
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.