Описание

Тип объектива стандартный Zoom

Фокусное расстояние 24 - 70 мм

Диафрагма F2.80

Минимальная диафрагма F22

Крепление объектива Sony A (Minolta A)

Автоматическая фокусировка есть

Число элементов / групп элементов 14 / 12

Число лепестков диафрагмы 9

Размеры (D x L) 88.6x94.7 мм

Вес 790 г

Угол обзора 34.30 - 84.10 град.мин

Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м

Ультразвуковой мотор есть

Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм

Совместимые фотокамеры для цифровых фотокамер Sony

Код товара: 132092

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4, бытовые загрязнения, пылинки под передней линзой.

Комплектация: Объектив, крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.