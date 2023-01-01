Объектив Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Nikon F
Код товара : УТ-00019206
Артикул : 576955
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.37 м
Угол поля зрения
84.1° - 34.3°
Конструкция объектива
19 элементов в 14 группах (4 асферических, 2 SLD, с низким уровнем дисперсии)
Физические характеристики
Вес
1020 г
Размеры товара
88 х 107.6 мм
Комплектация
Комплектация
крышки, бленда, чехол
Описание
SIGMA во многом является пионером в разработке и производстве объективов 24-70mm F2.8, которые зачастую на шаг опережали свое время. Первый объектив SIGMA 24-70mm F2.8 EX DG ASPHERICAL DF был запущен в производство в 2001 г. Новый SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art представляет четвертое поколение этих объективов, воплощая в себе самые современные подходы к конструкции светосильного стандартного зум-объектива. Можно с уверенностью сказать, что этот объектив соответствует бескомпромиссному качеству линейки Art в части качества изображения, надежности и удобства конструкции.
Точный, надежный, профессиональный
Требования профессионалов к объективам 24-70mm F2.8 не ограничиваются только качеством изображения. Такой объектив для интенсивного ежедневного использования должен иметь оптическую конструкцию, соответствующую эре новейших цифровых камер сверхвысокого разрешения: быстрый ультразвуковой мотор системы автофокусировки, мощный оптический стабилизатор изображения, влаго- и пылезащиту байонета с резиновым уплотнителем, а также прочный и эргономичный металлический корпус. Новый объектив SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art обладает всеми этими характеристиками и прекрасно подойдет для профессиональной репортажной, натурной и многих других видов фотосъемки.
Стандартный зум-объектив для репортажной съемки камерами сверхвысокого разрешения
Три элемента из низкодисперсного стекла SLD (Special Low Dispersion) и четыре асферических элемента эффективно снижают оптические искажения. Оптическая конструкция объектива минимизирует кому и поперечные хроматические аберрации, которые не поддаются коррекции диафрагмой, обеспечивая высочайшее качество изображения по всему полю кадра. Дисторсия также минимальна, что особенно заметно на широких углах съемки, и стабильно низка на всем диапазоне фокусного расстояния объектива.
На открытой диафрагме объектив формирует привлекательное и выразительное изображение. Зона изображения в фокусе получается экстремально резкой, в то же время задний фон красиво размывается, создавая художественный эффект боке с едва заметными сферическими артефактами.
Передовая технология изготовления асферических линз
Для производства асферических элементов, придающих высокое качество профессиональным объективам, необходимы специальные знания и технологии. SIGMA первой применила новейший метод производства асферических линз в объективах SIGMA 12-24mm F4 DG HSM | Art и SIGMA 14mm F1.8 DG HSM | Art, передние линзы которых имеют диаметр 80 мм. Созданный с учетом этого опыта асферический элемент объектива SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art обеспечивает сверхвысокое разрешение изображения. Этот элемент значительно толще в центре по сравнению с краями и имеет сложную форму, которую невозможно создать с помощью традиционных технологий. Поверхность этой линзы полируется с точностью до сотых долей микрометра, что обеспечивает красивое и естественное боке без видимых концентрических кругов, характерных для асферических линз предыдущего поколения.
Оптический стабилизатор изображения OS и новый ультразвуковой мотор фокусировки HSM
Мощный оптический стабилизатор изображения OS позволяет уверенно снимать в сложных условиях. Заново разработанный ультразвуковой мотор фокусировки HSM (Hyper-Sonic Motor) в 1.3 мощнее предшественника и позволяет стабильно фокусироваться даже на длинных выдержках.
Высокопрочный износоустойчивый корпус
Корпус объектива сконструирован для условий интенсивного ежедневного использования, характерного для профессиональных фотографов. Он полностью выполнен из металла, а движущиеся части из термостабильного композита ТSC (Thermally Stable Composite), что придает прочность объективу и уверенность в его надежности.
Прочие особенности
- Быстрый автофокус с ручной доводкой
- Конструкция объектива уменьшает блики и засветки
- Латунный байонет
- Влаго- и пылезащита байонета предотвращает попадание в объектив и камеру влаги и пыли
- Объектив для камер NIKON имеет диафрагму с электромагнитным механизмом
- Скругленная диафрагма
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1
- Сделано в Японии
- Совместимость с автофокусным адаптером Sigma MC-11
- Настройка и кастомизация объектива с помощью USB-док станции
- Возможность смены байонета (платная услуга, только через сервисный центр)