Объектив Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art для Canon EF (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071875
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-29
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136875
Тип объектива
стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Canon EF
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
70 мм
Диафрагма
f/2.8
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации.
s\n: 55266859
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, документы, коробка.
Гарантия 90 дней.
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