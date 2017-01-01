Описание

SIGMA во многом является пионером в разработке и производстве объективов 24-70mm F2.8, которые зачастую на шаг опережали свое время. Первый объектив SIGMA 24-70mm F2.8 EX DG ASPHERICAL DF был запущен в производство в 2001 г. Новый SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art представляет четвертое поколение этих объективов, воплощая в себе самые современные подходы к конструкции светосильного стандартного зум-объектива. Можно с уверенностью сказать, что этот объектив соответствует бескомпромиссному качеству линейки Art в части качества изображения, надежности и удобства конструкции.

Точный, надежный, профессиональный

Требования профессионалов к объективам 24-70mm F2.8 не ограничиваются только качеством изображения. Такой объектив для интенсивного ежедневного использования должен иметь оптическую конструкцию, соответствующую эре новейших цифровых камер сверхвысокого разрешения: быстрый ультразвуковой мотор системы автофокусировки, мощный оптический стабилизатор изображения, влаго- и пылезащиту байонета с резиновым уплотнителем, а также прочный и эргономичный металлический корпус. Новый объектив SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art обладает всеми этими характеристиками и прекрасно подойдет для профессиональной репортажной, натурной и многих других видов фотосъемки.

Стандартный зум-объектив для репортажной съемки камерами сверхвысокого разрешения

Три элемента из низкодисперсного стекла SLD (Special Low Dispersion) и четыре асферических элемента эффективно снижают оптические искажения. Оптическая конструкция объектива минимизирует кому и поперечные хроматические аберрации, которые не поддаются коррекции диафрагмой, обеспечивая высочайшее качество изображения по всему полю кадра. Дисторсия также минимальна, что особенно заметно на широких углах съемки, и стабильно низка на всем диапазоне фокусного расстояния объектива.

На открытой диафрагме объектив формирует привлекательное и выразительное изображение. Зона изображения в фокусе получается экстремально резкой, в то же время задний фон красиво размывается, создавая художественный эффект боке с едва заметными сферическими артефактами.

Передовая технология изготовления асферических линз

Для производства асферических элементов, придающих высокое качество профессиональным объективам, необходимы специальные знания и технологии. SIGMA первой применила новейший метод производства асферических линз в объективах SIGMA 12-24mm F4 DG HSM | Art и SIGMA 14mm F1.8 DG HSM | Art, передние линзы которых имеют диаметр 80 мм. Созданный с учетом этого опыта асферический элемент объектива SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art обеспечивает сверхвысокое разрешение изображения. Этот элемент значительно толще в центре по сравнению с краями и имеет сложную форму, которую невозможно создать с помощью традиционных технологий. Поверхность этой линзы полируется с точностью до сотых долей микрометра, что обеспечивает красивое и естественное боке без видимых концентрических кругов, характерных для асферических линз предыдущего поколения.

Оптический стабилизатор изображения OS и новый ультразвуковой мотор фокусировки HSM

Мощный оптический стабилизатор изображения OS позволяет уверенно снимать в сложных условиях. Заново разработанный ультразвуковой мотор фокусировки HSM (Hyper-Sonic Motor) в 1.3 мощнее предшественника и позволяет стабильно фокусироваться даже на длинных выдержках.

Высокопрочный износоустойчивый корпус

Корпус объектива сконструирован для условий интенсивного ежедневного использования, характерного для профессиональных фотографов. Он полностью выполнен из металла, а движущиеся части из термостабильного композита ТSC (Thermally Stable Composite), что придает прочность объективу и уверенность в его надежности.

Прочие особенности