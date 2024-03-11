Описание

Код товара: 138885

Объектив Sigma AF 24-70mm F/2.8 IF EX DG ASPHERICAL HSM - стандартный Zoom Ультразвуковой моторный привод (HSM) обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Круглая 9-лепестковая диафрагма объектива создает красивое, естественное размывание объектов вне зоны фокуса. Оптическая схема объектива включает 14 элементов в 12 группах, используются три асферические линзы (одна литая и две гибридные)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, байонете)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда, чехол

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения