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Объектив Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount (уцененный)

  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
  • 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
Код товара:УТ-00085302
Артикул:@ 57A969 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светосильный зум-объектив второго поколения - Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art. Оптика предназначена для полнокадровых беззеркальных камер L и Sony E-mount. При производстве этого объектива использованы самые передовые наработки. С их помощью удалось сделать объектив легким — его вес 745 грамм. Реализована поддержка высокопроизводительной автофокусировки (в три раза быстрее, чем в первой версии оптики).

Внешне и внутреннее объектив полностью переработан относительно первого поколения стандартного светосильного зума от Sigma. Компания дополнительно подчеркивает, что оптическая схема — полностью новая, с использованием множества высокотехнологичных элементов.

Sigma 24-70mm F/2.8 DG DN II Art имеет в своем составе 19 элементов в 15 группах. Из них: 6 FLD, 2 SLD, 5 асферических элементов. Столько сложная и объемная оптическая схема необходима для обеспечения резкости даже на максимально открытой диафрагме. Сама диафрагма имеет 11 лепестков и позволяет получить выразительный эффект боке.

Основные особенности:

  • Высокая резкость по всему изображению
  • Высокая максимальная диафрагма F2.8
  • На 7 % меньше и на 10 % легче предыдущей модели
  • Автофокусировка в 3 раза быстрее, чем у предыдущей модели
  • Минимальное расстояние фокусировки 17 см
  • Пыле- и влагозащищенная конструкция
  • Водо- и маслоотталкивающее переднее покрытие
  • Оснащен двумя кнопками AFL