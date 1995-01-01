Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II – обновленная версия стандартного зум-объектива. Оптическая схема внешне осталась без изменений (19 элементов в 15 группах), однако количество асферических элементов возросло с 3 до 5. Это позволило увеличить разрешающую способность, особенно в стороне от центра кадра (что хорошо видно на графиках MTF), а также исправить такие аберрации как, например, сагиттальная кома. Благодаря новой технологии прецизионной обработки асферических поверхностей качество боке при этом не пострадало: у бликов отсутствует пористая («луковая») структура. Как и прежде, в объективе используется 8 низкодисперсионных элементов (2 SLD и 6 FLD), что позволило уверенно исправить хроматические аберрации (ложные цвета по контуру контрастных объектов).

В объектив устанавливается новый, усовершенствованный мотор автофокуса типа HLA (High-response Linear Actuator). По словам производителя, он работает до 3 раз быстрее по сравнению с мотором, использующимся в предыдущей модели, а также существенно тише, что может быть важно при съемке в камерных условиях или при записи видео. Дыхание фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) находится на едва заметном уровне. Фокусировка осуществляется с помощью плавающих групп линз внутри корпуса, поэтому при съемке на минимальной дистанции аберрации не возрастают. При использовании зума передняя часть объектива выезжает вперед.

Объектив стал на несколько миллиметров короче и примерно на 100 г легче, при этом производитель заявляет, что снижение веса не должно сказаться на качестве: механизм трансфокации, байонетное крепление и другие детали выполнены из металла, что обеспечивает необходимую жесткость и долговечность конструкции. Объектив оснащен множеством внутренних уплотнителей и резиновым воротничком в области байонета, то есть хорошо защищен от попадания пыли и влаги.

На корпусе появилось кольцо управления диафрагмой: оно может работать как с отсечками по 1/3 ступени, так и полностью плавно. При желании кольцо также можно зафиксировать в положении А, чтобы управлять диафрагмой через камеру. Кольцо трансфокации также можно заблокировать с помощью отдельного рычажка. Как и ранее, на корпусе объектива присутствуют 2 кнопки AFL, на которые можно привязать какую-либо функцию через меню камеры (по умолчанию они работают как блокировка автофокуса). Для защиты от бликов в комплекте с объективом идет пластиковая бленда, а линзы покрываются просветлением типа Nano Porous Coating и Super Multi-Layer Coating. Передняя линза дополнительно покрывается твердым водоотталкивающим и олеофобным покрытием, благодаря которому она меньше загрязняется и легко очищается.

В целом Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II – это высококачественный, «флагманский» объектив, который удовлетворит даже самые строгие профессиональные требования. Высокая светосила, отличная резкость, быстрый автофокус, низкий уровень аберраций и, наконец, достаточно компактный и легкий корпус. При этом его цена существенно ниже по сравнению с оригинальным объективом Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II.