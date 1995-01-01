Объектив Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art Sony E (уцененный)
Код товара : УТ-00068822
Артикул : @ 578965 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
115 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN выпускается для беззеркальных фотоаппаратов с байонетами Sony E и Leica L. Обновленная оптическая схема со значительным увеличением низкодисперсионных элементов обеспечивает лучшее качество изображения при меньшем весе. Значительно повышена контрастность на границах изображения, снижен уровень хроматических аберраций. 11-лепестковая диафрагма обеспечивает ровные круговое отверстие и приятные округлые блики.
Корпус объектива выполнен с защитой от пыли и влаги. Присутствуют кнопка переключения режима фокусировки (AF / MF), кнопка блокировки автофокуса (AFL) и блокиратор трансфокатора. Байонет выполнен из латуни, остальная часть корпуса – из термостабильного композита (TSC), как и у всех остальных объективов Sigma. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.18 м (от матрицы) в широкоугольном положении, что позволяет снимать мелкие детали крупным планом.