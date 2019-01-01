Описание

Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN выпускается для беззеркальных фотоаппаратов с байонетами Sony E и Leica L. Обновленная оптическая схема со значительным увеличением низкодисперсионных элементов обеспечивает лучшее качество изображения при меньшем весе. Значительно повышена контрастность на границах изображения, снижен уровень хроматических аберраций. 11-лепестковая диафрагма обеспечивает ровные круговое отверстие и приятные округлые блики.

Корпус объектива выполнен с защитой от пыли и влаги. Присутствуют кнопка переключения режима фокусировки (AF / MF), кнопка блокировки автофокуса (AFL) и блокиратор трансфокатора. Байонет выполнен из латуни, остальная часть корпуса – из термостабильного композита (TSC), как и у всех остальных объективов Sigma. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.18 м (от матрицы) в широкоугольном положении, что позволяет снимать мелкие детали крупным планом.