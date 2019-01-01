Объектив Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art L-Mount
Код товара : УТ-00067224
Артикул : @ 578969
119 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
835 г
Размеры
87.8 х 122.9 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
82
Конструкция объектива
19 элементов в 15 группах (3 асферических, 2 низкодисперсионных SLD, 6 сверхнизкодисперсионных FLD)
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.18 – 0.38 м
Угол поля зрения
84.1° - 34.3°
Байонет
L-mount
Число лепестков диафрагмы
11
Максимальное фокусное расстояние, мм
70
Минимальное фокусное расстояние, мм
24
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH878-03, чехол
Описание
Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN выпускается для беззеркальных фотоаппаратов с байонетами Sony E и Leica L. Обновленная оптическая схема со значительным увеличением низкодисперсионных элементов обеспечивает лучшее качество изображения при меньшем весе. Значительно повышена контрастность на границах изображения, снижен уровень хроматических аберраций. 11-лепестковая диафрагма обеспечивает ровные круговое отверстие и приятные округлые блики.
Корпус объектива выполнен с защитой от пыли и влаги. Присутствуют кнопка переключения режима фокусировки (AF / MF), кнопка блокировки автофокуса (AFL) и блокиратор трансфокатора. Байонет выполнен из латуни, остальная часть корпуса – из термостабильного композита (TSC), как и у всех остальных объективов Sigma. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.18 м (от матрицы) в широкоугольном положении, что позволяет снимать мелкие детали крупным планом.