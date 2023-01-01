Описание

Обладая превосходной функциональностью и удобством в обращении новый зум SIGMA 24-35mm F2 DG HSM эффективно заменяет три широкоугольных объектива с диафрагмой F2.0: 24мм, 28мм и 35мм. Объектив имеет минимальную дистанцию фокусировки 28 см. и максимальный масштаб 1:4.4, что делает его отличным решением для предметной и портретной съемки с высокохудожественным боке, а также для пейзажной фотографии с глубоким фокусом. Теперь фотографу нет необходимости менять широкоугольные объективы на камере, чтобы изменить угол обзора. Хотя широкоугольными объективами сложно добиться выразительного заднего фона, новый объектив благодаря большому диаметру позволяет фотографу делать выразительные снимки с малой глубиной резкости.

Минимальная дистанция фокусировки 28см

Объектив имеет минимальную дистанцию фокусировки 28см и максимальный масштаб 1:4.4, что делает его отличным решением для съемки с близкого расстояния.

Минимальные блики и переотражения

Конструкция объектива обеспечивает эффективное подавление бликов и переотражений даже при засветках от мощных источников света. Супер многослойное просветление снижает помехи, делая изображение резким и контрастным.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM

Обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. Есть функция доводки фокуса вручную (full-time MF) вращением кольца фокусировки, что делает фокусировку более точной.

Скругленная диафрагма

Девятилепестковая диафрагма создает красивое размытие зон изображения, находящихся вне фокуса.

Латунный байонет

Объектив оснащен прочным и точно изготовленным байонетом из латуни. Поверхность байонета упрочнена специальным образом для увеличения прочности и износостойкости.

USB-док станция

Позволяет самостоятельно настроить систему автофокуса индивидуально под конкретную камеру.