Описание

В последнее время цифровые зеркальные камеры стремительно развиваются, поэтому все больше фотографов находятся в поиске объектива, который позволит полностью раскрыть потенциал сенсоров с высоким разрешением. Во многих случаях фотографам требуется зум-объектив, который более удобен, чем набор объективов с постоянным фокусным расстоянием, но в тоже время они не хотят терять в качестве изображения. В качестве решения подобной дилеммы корпорация Сигма с гордостью представляет свой новейший стандартный зум SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM серии Art. Этот объектив предназначен для камер с полноформатными сенсорами, имеет постоянную светосилу и обладает стабильно высоким качеством изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Более того, объектив имеет разрешение, которое превышает разрешение существующих на рынке камер и может эффективно использоваться с камерами нового поколения.

Линейка объективов Art для художественной фотосъемки

Корпорация Сигма выпускает объективы, организованные в три линейки: Contemporary, Art и Sports. Объективы линейки Art отличаются особо проработанной оптической конструкцией и ориентированы на получение выразительных, высокохудожественных фото. Эти объективы являются отличными помощниками для творчества фотохудожников, помогая реализовать замыслы в экспрессивный, драматический результат, притягивающий всеобщее внимание. Объективы линейки Art можно использовать для всех видов фотосъемки: студийной, макро, архитектурной, пейзажной.

Удобный диапазон фокусных расстояний

Зум-объективы с переменным фокусным расстоянием очень удобны, ведь их не приходится постоянно снимать/устанавливать на камеру, чтобы изменить фокусное расстояние. SIGMA AF 24-105 mm F/4.0 DG OS HSM Art предлагает самый популярный диапазон фокусных расстояний от широкого угла до среднего телефото для камер с полноформатными сенсорами. Кроме этого, объектив имеет постоянную светосилу F4, оптический стабилизатор изображения и ультразвуковой мотор фокусировки, что значительно повышает удобство и универсальность применения. Объектив отлично подходит для портретной, пейзажной фотосъемки, а также для традиционной фотографии.

Превосходное качество изображения

SIGMA AF 24-105 mm F/4.0 DG OS HSM Art воплощает концепцию линейки Art и отвечает самым высоким стандартам качества изображения. Обычно объективы с подобным фокусным расстоянием имеют тенденцию демонстрировать астигматические и цветовые аберрации и искажения по полю кадра. С целью минимизировать подобные искажения в объективе применяются последние технологические инновации – линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы и сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой. Кроме этого, эффективно подавляются хроматические аберрации в телефото режиме и достигается высочайшее качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив успешно преодолевает низкую периферийную яркость, которая весьма обычна для других объективов с подобной спецификацией. Уникальное многослойное просветление линз минимизирует засветки и внутренние переотражения, делая изображение потрясающе контрастным и резким даже в сложных условиях освещения.

Оптический стабилизатор изображения OS

Объектив имеет встроенный высокоэффективный оптический стабилизатор изображения, позволяющий минимизировать дрожание камеры даже в режиме макрофотографии, в котором очень легко обнаружить эффект «смазывания».

Удобный в использовании

Объектив имеет внутреннюю систему фокусировки, передняя линза не вращается, что позволяет полноценно использовать поляризационные фильтры.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM

Обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Плавность фокусировки достигнута применением улучшенного алгоритма работы системы автофокуса.

Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма

Создает приятное размытие заднего фона (боке).

Особенности конструкции

Крепление бленды имеет резиновое уплотнение. Для большего удобства переработаны крышка объектива и переключатель режимов фокусировки AF/MF. В целях достижения наивысшей точности изготовления все металлические детали, а также новый термостабильный компаунд TSC производятся непосредственно на фабрике корпорации Сигма. Последние три цифры гравировки кольца зума означают год начала производства данной модели объектива.

Латунный байонет

Латунный байонет с высокой точностью изготовления увеличивает механическую надежность объектива и его ресурс. Поверхность байонета подвергнута специальному упрочнению для повышения долговечности.

Настройка объектива с помощью USB-док станции

С помощью USB-док станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Контроль качества на новейшем оборудовании А1

Все объективы SIGMA AF 24-105 mm F/4.0 DG OS HSM Art проходят измерение и контроль MTF (частотно-контрастная характеристика) на новейшем оборудовании А1 на основе 46МП сенсора изображения Foveon. Теперь контролю качества подлежат прежде недоступные высоко-частотные детали изображения.

Сделано в Японии

Практически все детали – от заготовок оптических элементов до мельчайших деталей – произведены в Японии с помощью интегрированной производственной системы. Мы надеемся, что результат нашего труда, воплощенный в продукции SIGMA, несет в себе частицу нашей родины. Мы гордимся аутентичным качеством продукции SIGMA, являющейся результатом эффективного сочетания знания, опыта и передовых технологий.

Возможность смены типа байонета

При желании владелец объектива SIGMA имеет возможность сменить байонет при смене производителя камеры. Смена байонетов осуществляется на фабрике корпорации Сигма в Японии. Для получения сервиса необходимо обратиться к официальному дистрибьютору.