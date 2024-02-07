Объектив Sigma 23mm f/1.4 DC DN Contemporary Fujifilm X (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073363
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-07
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Sigma 23mm f/1.4 DC DN – объектив для камер формата APS-C. Фокусное расстояние 23 мм с учетом кроп-фактора равняется 35 мм – классический умеренно-широкоугольный объектив, который может использоваться для самых разных сюжетов: портретов, пейзажей, тревел-съемки и так далее. Благодаря достаточно небольшому размеру и весу (для светосилы f/1.4) объектив комфортен в использовании на протяжении всего дня. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 2 асферических и 3 низкодисперсионных (SLD), что обеспечивает высокую резкость практически по всему полю изображения, а также устраняет хроматические аберрации.
Код товара: 138363
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : минимальные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.