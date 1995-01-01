Sigma 23mm f/1.4 DC DN – объектив для камер формата APS-C. Фокусное расстояние 23 мм с учетом кроп-фактора равняется 35 мм – классический умеренно-широкоугольный объектив, который может использоваться для самых разных сюжетов: портретов, пейзажей, тревел-съемки и так далее. Благодаря достаточно небольшому размеру и весу (для светосилы f/1.4) объектив комфортен в использовании на протяжении всего дня. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 2 асферических и 3 низкодисперсионных (SLD), что обеспечивает высокую резкость практически по всему полю изображения, а также устраняет хроматические аберрации. Судя по опубликованным графикам MTF, на открытой диафрагме Sigma 23mm f/1.4 DC DN заметно резче чем объективы 23mm f/1.4 от Tokina и Viltrox, хотя при закрытии диафрагмы на 1-2 ступени эти различия, конечно, сглаживаются.

Объектив обладает довольно приятным, мягким боке: высокая светосила позволяет выделять объект из его окружения, создавать акценты на отдельных деталях, а также снимать в вечернее и ночное время, не слишком поднимая ISO. Скругленная 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от расфокусированных источников света. Для фокусировки используется линейный шаговый мотор, который не имеет собственного названия. Тем не менее, автофокус работает достаточно быстро и точно, а при съемке видео – еще и плавно. При этом мотор работает практически бесшумно. Фокусировка внутренняя, передний элемент не перемещается.

На корпусе нет никаких органов управления, не считая кольца для ручной фокусировки. Как и большинство объективов Sigma, он выполнен из термостабильного композита (TSC) с латунным байонетным креплением. Для защиты от ярокого бокового или фронтального света в комплекте идет бленда. Объектив обладает минимальной защитой от пыли и влаги в виде резинового уплотнительного воротничка в районе соединения с камерой – это не дает пыли и каплям жидкости просачиваться на контакты и оседать на матрице.