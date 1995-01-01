Sigma 20mm F2 DG DN Contemporary выпускается для беззеркальных камер с байонетами Sony E и L-Mount. Относится к серии компактных фиксфокальных объективов для фото- и видеосъемки. поддерживающий ручную и автоматическую фокусировку. Максимальная диафрагма f/2 и широкий угол поля зрения делают новинку хорошим выбором для астрофотографии, уличной фотографии, репортажа, пейзажей, интерьеров, в том числе при слабом освещении. Широкий угол обзора также хорошо подходит для записи видеоблога с расстояния вытянутой руки.

Благодаря использованию современных технологий проектирования оптики, объектив обеспечивает высокое качество изображения даже при полностью открытой диафрагме. Оптическая схема включает три высокоточных асферических элемента из стекла, один низкодисперсионный элемент SLD и один фторсодержащий низкодисперсионный элемент FLD для подавления целого ряда оптических аберраций. Стандартное многослойное покрытие дополнено новым нанопористым покрытием NPC (Nano Porous Coating), которое еще лучше снижает отражение и преломление света, предотвращает возникновение бликов и ореолов.

Как и другие объективы компактной «I» серии, Sigma 20mm F2 DG DN Contemporary выполнен в полностью металлическом корпусе (из алюминиевого сплава), что обеспечивает дополнительную прочность, а также снижает влияние высоких и низких температур (термостабильный корпус). Байонетное крепление снабжено резиновым «воротничком», который не допускает попадания пыли и влаги внутрь камеры. Передняя крышка объектива держится с помощью магнитов (можно заменить на любую универсальную крышку диаметром 62 мм).