Описание

Объектив создан с использованием передовых технологий

SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art – первый в мире светосильный широкоугольный полноформатный объектив, оснащенный асферическими линзами большого диаметра. Невероятная светосила F1.4 объектива с фокусным расстоянием 20 мм достигается благодаря применению в оптической конструкции двойной асферической линзы диаметром 59 мм.

До сих пор производство подобных линз считалось чрезвычайно сложным делом, но SIGMA отважилась взять этот технологический рубеж и сделала это без потери параметров качества линейки Art. При достижении новой технологической вершины SIGMA опиралась на свой предыдущий опыт в создании широкоугольных светосильных объективов, таких как SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM, SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 EX DC HSM и SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM | Art. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция объектива 20mm F1.4 эффективно минимизирует дисторсию, поперечную цветовую аберрацию, сагитальную кому при съемке на открытой диафрагме.

Минимизация цветовых аберраций

Большой проблемой широкоугольных объективов являются хроматические аберрации. Новый объектив SIGMA имеет в своей конструкции 2 элемента из флюоритоподобного стекла FLD и 5 элементов из специального низкодисперсного стекла SLD, которые эффективно снижают поперечную хроматическую аберрацию, обычно заметную по краям изображения. Также минимизированы и аберрации в осевом направлении. В результате объектив обеспечивает высочайшее качество изображения без цветовых искажений в любых условиях съемки, постоянную резкость и контраст.

Минимизация дисторсии

Дисторсия – это обычное явление для широкоугольных объективов, и ее трудно устранить, просто изменив значение диафрагмы, и решением данной проблемы специалисты занимаются с самого начала разработки оптической конструкции объектива. Конструкция же SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art выполнена с учетом угла падения света, начиная с первой линзы, а положение асферических элементов рассчитано самым оптимальным образом, что позволяет минимизировать дисторсию по всему полю кадра.

Конструкция объектива оптимизирована для устранения засветок и переотражений

Еще на первой стадии проектирования нового объектива SIGMA использовала специальные конструктивные решения для снижения посторонних засветок и внутренних переотражений, возникающих, например, при попадании в кадр сильных источников света, расположенных на заднем плане. На стадии создания прототипа инженеры SIGMA помимо компьютерных расчетов провели и детальные натурные испытания поведения линзы в различных условиях освещения с целью оценки степени засветок и переотражений, что позволило выявить их причины. Кроме этого, фирменное многослойное просветление также снижает искажения и обеспечивает резкость и высокий контраст изображения даже при сложной световой картине.

Высококлассный объектив для цифровых камер сверхвысокого разрешения

В самом начале эры пленочных камер было доступно лишь несколько видов фотопленки высокой чувствительности, и для съемок при недостаточном освещении применяли светосильные объективы, которые называли «скоростными». Подобные объективы идеально подходили для фотосъемки внутри помещений, вечером, при облачной погоде. Новый объектив SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art помимо высокой светосилы обладает широким углом обзора и минимальными искажениями, поэтому отлично подойдет для самых разных жанров фотографии: съемки пейзажей, ночного звездного неба, архитектуры. Преимущество широкого угла обзора позволяет фотографу держать всю сцену в фокусе и, изменяя глубину резкости, получать выразительные кадры с красивым боке. Объектив специально сконструирован для новейших цифровых камер со сверхвысоким разрешением и полностью раскрывает их возможности по разрешению и четкости изображения.

Особенности конструкции

Для большего удобства переработаны крышка объектива и переключатель режимов фокусировки AF/MF.

В целях достижения наивысшей точности изготовления все металлические детали, а также новый термостабильный материал TSC производятся непосредственно на фабрике корпорации SIGMA. Последние три цифры гравировки кольца зума означают год начала производства данной модели объектива.

Контроль качества на новейшем оборудовании А1

Все объективы SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art проходят измерение и контроль MTF (частотно-контрастная характеристика) на новейшем оборудовании А1 на основе 46МП сенсора изображения Foveon. Теперь контролю качества подлежат прежде недоступные высоко-частотные детали изображения.

Сделано в Японии

Практически все элементы объектива – от заготовок оптических элементов до мельчайших деталей – произведены в Японии с помощью интегрированной производственной системы. Мы надеемся, что результат нашего труда, воплощенный в продукции SIGMA, несет в себе частицу нашей родины. Мы гордимся аутентичным качеством продукции SIGMA, являющейся результатом эффективного сочетания знания, опыта и передовых технологий.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM

Обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. Есть функция доводки фокуса вручную (full-time MF) вращением кольца фокусировки – это делает фокусировку более точной.

Скругленная диафрагма

Девятилепестковая диафрагма создает красивое размытие зон изображения, находящихся вне фокуса.

Латунный байонет

Объектив оснащен прочным и точно изготовленным байонетом из латуни. Поверхность байонета упрочнена специальным образом для увеличения прочности и износостойкости.