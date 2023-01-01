Описание

Оптическая схема объектива включает 2 асферических (отмечены на схеме красным), 2 элемента с аномальной частичной дисперсией (FLD, желтый) и 5 линз с низкой дисперсией (SLD, синий), что позволяет успешно корректировать осевые и поперечные хроматические аберрации, а также дисторсию и кому. 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает привлекательное боке. Для максимальной скорости фокусировки объектив использует кольцевой ультразвуковой мотор (HSM) с возможностью прямой ручной коррекции фокусировки (Full-Time Manual). Использование фирменного аксессуара Sigma USB Dock (продается отдельно) позволяет идеально откалибровать работу автофокуса под каждую конкретную камеру.

Все объективы Sigma серии Art после сборки проходят индивидуальную проверку по частотно-контрастным характеристикам с использованием 46-мегапиксельных сенсоров Foveon, таким образом объективы с дефектами линз или сборки (к примеру, с нарушением центровки) отсеиваются еще на этапе производства.