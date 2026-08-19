Объектив Sigma AF 20mm f/1.4 Art DG HSM Canon EF (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00096506 Артикул: б/у-Крд 2026-08-19 Код товара: УТ-00096506 Артикул: б/у-Крд 2026-08-19 Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара:161506 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

S/n: 52930891

Комплектация: объектив, бленда, обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Описание Код товара:161506 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

S/n: 52930891

Комплектация: объектив, бленда, обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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