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Объектив Sigma AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New) (б/у)

  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
  • AF 18-50mm f/2.8 DC DN (C) RF-Mount (состояние Like New)
Код товара:УТ-00097124
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-10/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like New
S/n: 58183906
Комплектация: объектив, бленда, крышки, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.