Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN из линейки Contemporary – это компактный объектив с высокой светосилой для беззеркальных камер формата APS-C. Фокусное состояние в 35-мм эквиваленте составляет 27-75 мм, что делает его универсальным инструментом для повседневной съемки, портретов, пейзажей и других сюжетов. Высокая постоянная светосила f/2.8 позволяет снимать в условиях недостаточного освещения, а также творчески управлять глубиной резкости. 3 асферических элемента в оптической схеме обеспечивают высокую резкость от края до края кадра, а также подавляют кривизну поля, кому и другие сферические аберрации. 1 линза из стекла со сверхнизкой дисперсией (SLD) снижает уровень хроматических аберраций (каймы из ложных цветов). Боке (качество размытия расфокусированных областей) достаточно приятное для стандартного зум-объектива.

Благодаря использованию линейного шагового привода фокусировка осуществляется плавно и практически бесшумно, что особенно важно для съемки видео. Фокусировка осуществляется с помощью перемещения плавающих групп линз внутри корпуса, поэтому передний элемент не выезжает вперед, а при съемке с минимальной дистанции фокусировки не наблюдается усиление оптических аберраций. Однако при использовании зума передняя часть объектива выезжает вперед достаточно сильно, поэтому мы не рекомендовали бы пользоваться трансфокатором в пыльных или дождливых условиях, тем более что специальной защиты от проникновения пыли и влаги у этой модели нет (за исключением резинового «воротничка» на байонетном креплении). Минимальная дистанция фокусировки в широкоугольном положении составляет 12 см, если считать от матрицы, или всего 2-3 см от переднего края корпуса, поэтому вы можете снимать небольшие объекты крупным планом (коэффициент увеличения 1:2.8).

Корпус объектива выполнен из термостабильного пластика, тепловое расширение которого соответствует расширению алюминия, поэтому качество изображения не зависит от того, снимаете ли вы в жару или в холод. Пластик достаточно прочный, кольца фокусировки и диафрагмы вращаются мягко, с умеренным сопротивлением. Небольшие размеры, малый вес и доступная цена делают этот объектив интересной альтернативой таким моделям как Sony E 16-55mm f/2.8 G или Fujifilm XF16-55mm F2.8 R LM WR. А благодаря универсальному диапазону фокусных расстояний вы вполне можете использовать его в качестве оптики на каждый день.