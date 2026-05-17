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Объектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5) (б/у)

  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5)
  • 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5)
Код товара:УТ-00093933
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-17/10

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 158933

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 53000133
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.