Объектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00093933
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-17/10
Код товара:УТ-00093933
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-17/10
Объектив, системаNikon F
Тип б/у товараОбъективы
Код товара: 158933
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 53000133
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 53000133
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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