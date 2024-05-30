Объектив Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076047
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-30
Причина уценки:
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50 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141047
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Canon EF-S
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.
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