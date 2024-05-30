Объектив Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076047 Артикул : б/у-РнД К 2024-05-30

<









>





Задать вопрос Причина уценки: Следы использования 50 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 141047

Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Canon EF-S

Мин. фокусное расстояние

18 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.