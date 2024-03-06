Объектив Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073847 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/06

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, потертости, нет бленды 53 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138847 Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Canon EF-S

Мин. фокусное расстояние

18 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости, нет бленды

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: 51545214

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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