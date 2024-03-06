Объектив Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073847
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/06
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потертости, нет бленды
53 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138847
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Canon EF-S
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости, нет бленды
s\n: 51545214
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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