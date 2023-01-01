Описание

Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM - уникальный широкоугольный объектив для камер с матрицей APS-C. Постоянная светосила f/1.8 во всем диапазоне фокусных расстояний для съемки с естественным освещением и малой глубиной резкости. Объектив удивительно резок начиная с самых открытых значений диафрагмы. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте составляет 27-53 мм - от умеренного широкого угла до стандартного. Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM может использоваться в различных жанрах съемки: пейзаж, репортаж (включая свадебную съемку), уличная съемка, натюрморт.

Оптическая схема включает 9 специальных элементов: 4 асферические линзы (отмечены красным) и 5 элементов с низким коэффициентом рассеивания (SLD, отмечены синим). Хроматические аберрации и дисторсия находятся на умеренном уровне и по большей части могут быть легко убраны при обработке. Размытие фона ("боке") - мягкое, приятное. Качество материалов и сборки также находится на высоком уровне: используется комбинация из термоустойчивого пластика и металла, байонетное соединение выполнено из латуни.

Для максимально точной настройки автофокуса рекомендуется использовать станцию Sigma USB Dock, которая также позволит обновлять программное обеспечение объектива для улучшения совместимости с новыми камерами.