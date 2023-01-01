Объектив Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM C Canon
Код товара : УТ-00014677
Артикул : 886954
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
18
Максимльное фокусное расстояние, мм
300
Относительное отверстие
1:3.5 - 1:6.3
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.39 м
Угол поля зрения
76.5° - 5.4°
Конструкция объектива
17 элементов в 13 группах, из них 3 асферических, 1 SLD с низким коэффициентом рассеивания и 4 FLD (аналог флюритовых линз)
Физические характеристики
Вес
585 г
Размеры товара
79 х 101.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH780-07
Описание
Универсальный объектив любительского уровня, хорошо подходящий для путешествий. Продвинутая оптическая схема с несколькими элементами из специального стекла позволяет сохранить качество изображения на высоком уровне, что является непростой задачей для 16-кратного зума. Новое поколение ультразвуковых моторов HSM и оптической стабилизации OS обеспечивает быструю фокусировку и возможность снимать с выдержками на 3.5 ступени длиннее. Объектив позволяет снимать макро с масштабом 1:3.
Объектив выполнен из комбинации металлических и пластиковых элементов. Здесь используется термостабильный пластик, не расширяющийся при колебаниях температуры окружающей среды. Байонетное крепление сделано из латуни, что гарантирует максимальную точность изготовления и долговечность использования. Просветляющее покрытие Super Multi-Layer Coating и входящая в комплект лепестковая бленда позволяют избегать нежелательной паразитной засветки, ведущей к потере контрастности.
Объектив подходит для самого широкого спектра сюжетов.