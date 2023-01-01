Описание

Универсальный объектив любительского уровня, хорошо подходящий для путешествий. Продвинутая оптическая схема с несколькими элементами из специального стекла позволяет сохранить качество изображения на высоком уровне, что является непростой задачей для 16-кратного зума. Новое поколение ультразвуковых моторов HSM и оптической стабилизации OS обеспечивает быструю фокусировку и возможность снимать с выдержками на 3.5 ступени длиннее. Объектив позволяет снимать макро с масштабом 1:3.

Объектив выполнен из комбинации металлических и пластиковых элементов. Здесь используется термостабильный пластик, не расширяющийся при колебаниях температуры окружающей среды. Байонетное крепление сделано из латуни, что гарантирует максимальную точность изготовления и долговечность использования. Просветляющее покрытие Super Multi-Layer Coating и входящая в комплект лепестковая бленда позволяют избегать нежелательной паразитной засветки, ведущей к потере контрастности.

Объектив подходит для самого широкого спектра сюжетов.