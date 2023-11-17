Объектив Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071540
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-11-17
Причина уценки:
Потёртости на корпусе, белёсость на резинках.
12 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136540
Тип объектива: стандартный
Фокусное расстояние: переменное
Мин. фокусное расстояние: 18 мм
Макс. фокусное расстояние: 250 мм
Кратность зума: 13.9x
Минимальное расстояние фокусировки: 0.35 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.