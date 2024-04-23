Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 II DC HSM Sony A (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075181 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-23/04

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Описание Код товара: 140181 Управление фокусировкой автоматическое Тип фокусного расстояния переменное Минимальное фокусное расстояние 18 мм Максимальное фокусное расстояние 200 мм Максимальное диафрагменное число f/3.5-6.3 Минимальное диафрагменное число f/22 Байонет Sony A Число элементов 18 Число групп 14 Число лепестков диафрагмы 7 Ультразвуковой мотор есть Стабилизатор изображения есть Функциональные особенности Минимальная дистанция фокусировки 0.45 м Угол обзора 69°30′ Габариты и вес Диаметр светофильтра 62 мм Вес 600 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5 # 13419383 Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда назначительные следы эксплуатации, нет байнетной крышки Гарантия 90 дней.

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