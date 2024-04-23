Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 II DC HSM Sony A (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075181
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-23/04
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
10 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140181
Управление фокусировкой автоматическое
Тип фокусного расстояния переменное
Минимальное фокусное расстояние 18 мм
Максимальное фокусное расстояние 200 мм
Максимальное диафрагменное число f/3.5-6.3
Минимальное диафрагменное число f/22
Байонет Sony A
Число элементов 18
Число групп 14
Число лепестков диафрагмы 7
Ультразвуковой мотор есть
Стабилизатор изображения есть
Функциональные особенности
Минимальная дистанция фокусировки 0.45 м
Угол обзора 69°30′
Габариты и вес
Диаметр светофильтра 62 мм
Вес 600 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 13419383
Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда
назначительные следы эксплуатации, нет байнетной крышки
Гарантия 90 дней.
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